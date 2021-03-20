شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم كوكاكولا وديا فى وجود إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المقاصة على كوكاكولا بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى للفريق الفيومى استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد كمال هدف فوز المقاصة على كوكاكولا، حيث لعب الفريق الفيومي بعدد من اللاعبين البدلاء من أجل تجهيزهم للمواجهات المقبلة.

وشهدت المباراة تواجد إيهاب جلال المدير الفني والذى قاد المباراة الودية، رغم الاتفاق على انتقاله لتدريب الإسماعيلي، بعد الاتفاق مع إدارة النادي الفيومي، ولكن ينتظر مسئولو النادي الفيومي الحصول على 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى للموافقة على رحيل جلال عن تدريب الفريق الفيومي.

فريق المقاصة واجه أسوان أمس، الجمعة، وفاز عليه بثنائية، بينما خسر من الإنتاج الحرب بهدفين لهدف في أولى مبارياته الودية.

واستقر مصر المقاصة على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى لظروف معسكر المنتخب الوطني الذى يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وهو البرنامج المحدد من قبل إيهاب جلال المدير الفني.

ويلعب فريق المقاصة مع البنك الأهلي يوم 22 مارس والجونة يوم 24 من الشهر الحالى، ويختتم المباريات الودية بمواجهة وادي دجلة يوم 26 من الشهر نفسه.