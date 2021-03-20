شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بمدرب الحراس الجديد وينشر لقطات من التدريب الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بالبرازيلى أرتور أوليفيرا، مدرب حراس المرمى الجديد، بعد التعاقد معه رسميا والانضمام للجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ونشرت فيديو للمران الأول لمدرب الحراس الجديد، وصحبتها بتعليق: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد لحراس المرمى البرازيلى أوليڤيرا فى أول ظهور له من مران اليوم".

وقاد البرازيلى أرتور أوليفيرا، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الجديد، التدريبات لأول مرة بعد انضمامه للجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، حيث انضم أوليفيرا للجهاز الفنى للفريق الأول بناءً على طلب المدرب الفرنسى، وسبق وعمل المدرب البرازيلى مع كارتيرون فى نادى التعاون السعودى.



أوليفيرا

وتولى أيمن الطويل مدرب حراس الناشئين بالنادى مهمة تدريب الحراس بشكل مؤقت الفترة الماضية، قبل أن ينضم أوليفيرا لقيادة تدريبات الحراس.

وشارك عمر أسامة عبد الكريم حارس مرمى فريق الناشئين بنادى الزمالك مواليد 2002، فى التدريبات الجماعية للفريق الأول المقامة حاليا، وتعافى عمر أسامة من الإصابة التى كان يعانى منها فى غضروف الركبة.

وشارك أسامة فى التدريبات الجماعية للحراس تحت قيادة البرازيلى أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى الجديد، وشهدت تدريبات الحراس تواجد كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد وسيد عطية، ويغيب عن التدريب محمود عبد الرحيم جنش الذى تم ضمه لمعسكر منتخب مصر.