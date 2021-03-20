شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل يوفيتش: شكراً للإسماعيلى على حفل التكريم.. سيتواجد لوداع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجابر، وكيل أعمال البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى، موقف المدرب البوسنى من دعوة اللجنة الفنية للقلعة الصفراء له لحفل تكريم يقام غداً بمقر الدراويش، وقال محمد عبد الجابر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "توجه جميل للغاية من اللجنة الفنية للإسماعيلى أن تفكر فى تكريم دراجان يوفيتش، والمدرب استقبل الدعوة بسعادة شديدة، وسوف يتواجد بالنادى غداً لحضور الحفل، ووداع اللاعبين واللجنة الفنية والمسئولين بالنادى"

وأضاف وكيل يوفيتش، "المدرب البوسنى لديه انطباع جيد عن فترة توليه تدريب الدراويش رغم سوء النتائج بعد سلسلة الاداء الجيد الذى ظهر به الإسماعيلى تحت قيادته، وبدورنا نتمنى للدراويش الفترة المقبلة وأن يعود النادى قوياً شامخاً كعادته".

وأنهت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، كافة الرتوش المادية مع البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق لفريق الكرة، عقب اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه، وعقدت اللجنة جلسة مع المدرب البوسنى بحضور وكيله محمد عبد الجابر، تم الاتفاق خلالها على كافة المستحقات المادية ليوفيتش ليحصل عليها المدرب قبل انهاء العلاقة بين الطرفين.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلى بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسى فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلى فى الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة فى الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 10 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلهم، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.