شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يرفض الراحة ويخوض تدريبات بالجيم قبل العودة لمران الأهلى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، استكمال الإجازة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي القائمة، وأجرى وليد سليمان بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم، تمهيداً للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد التعافى من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن المشاركة مع الأهلي فى الكثير من المباريات.

ويمتلك الحاوى سجلاً طويلاً من المشاركات، حيث وصل إجمالي المباريات التي شارك فيها مع النادي الأهلي 266 مباراة فى جميع المسابقات المحلية والأفريقية، سجل خلالها 66 هدفاً وصنع 47 لزملائه بالفريق.

ويتسلّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريرا شاملا عن إصابة وليد سليمان لاعب الفريق وموقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية الفترة المقبلة. ويعقد موسيماني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلي في حضور وليد سليمان مع عودة الفريق للتدريبات بعد أيام من أجل التأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد طول غياب للإصابة.

ويغيب وليد سليمان عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرابة الثمانية أسابيع للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تعرض لها في مباراة البنك الأهلي بالدوري المحلي.

وبات اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية عقب التئام التمزق فى العضلة الخلفية، لكن موسيماني سيجتمع مع طبيب الفريق واللاعب قبل عودة التدريبات للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات دون الآم.

ويعود الأهلي للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد راحة عدة أيام حصل عليها الفريق منذ العودة للقاهرة من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب الثلاثاء الماضي ببطولة أفريقيا.