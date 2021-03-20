معلومة رياضية.. أول كرة قدم صُنعت من جلود الحيوانات

القاهرة - سامية سيد - لعبة كرة القدم تعد اللعبة الشعبية الأولى فى العالم والتى تجذب أنظار جميع عشاق الساحرة المستديرة، الأمر الذى دفع العلماء والباحثون لإحداث تطوير فى الشكل وخامات الصنع، وظهر ذلك بوضوح على مر العصور.

فكرة لعبة كرة القدم دبت على أرض الواقع، بعدما تم تصنيع أول كرة قدم عبارة عن قِربة صُنعت من جلد بعض الحيوانات، ثمّ تطوّرت ليتم صناعتها من المطاط، وقام شخص يُدعى تشارلز جوديير بتطوير وتقوية الكرة المُستخدَمة من المَطّاط؛ والتى تم نفخها لأول مرة عام 1900، فتم تطويرها ليتم صناعتها من مطاط أقوى يتحمل ضغط الركل والهواء، إلى أن ظهرت الكرة البيضاء للعب تحت الأضواء الكاشفة عام 1951.

مرت الكرة بمرحلة أخرى وهى الجلد الصناعى من 1960 إلى 1970، حتى ظهرت أول كرة قانونية من إحدى الشركات الرياضية، ببطولة كأس العالم فى المكسيك.

وظل التطوير فى مواد صناعة كرة القدم، وكذلك الشكل مستمر حتى وقتنا هذا، ففى كل بطولة كبرى مثل كأس العالم أو البطولات القارية الكبيرة تظهر كرة قدم جديدة متطورة عن التى قبلها.