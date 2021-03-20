كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

الزمالك يستعد أولاً لمواجهة أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولا بديل عن فوز الزمالك فى مواجهتى المولودية وتونجيث السنغالى، مع انتظار تعثر بطل الجزائر فى مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي حتى يضمن الأبيض التأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ووجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى رسالة للاعبين، مؤكدًا على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسي، وشدد الخواجة الفرنسى على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة مباراتى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.