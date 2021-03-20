شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.
الزمالك يستعد أولاً لمواجهة أمام المولودية بالجزائر يوم 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ولا بديل عن فوز الزمالك فى مواجهتى المولودية وتونجيث السنغالى، مع انتظار تعثر بطل الجزائر فى مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي حتى يضمن الأبيض التأهل لدور الثمانية، كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.
ووجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى رسالة للاعبين، مؤكدًا على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسي، وشدد الخواجة الفرنسى على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة مباراتى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.