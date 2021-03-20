شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.

وتجرى محاولات من أجل إقناع أسامة نبيه بالدمج بين المنصبين فى الجهاز الفنى، وفى حال إصراره على عدم شغل منصب مدير الكرة والاكتفاء بالمدرب العام، سيبدأ مسئولو النادى الأبيض البحث عن مدير كرة للفريق.

وعاد فريق الزمالك، اليوم، السبت، لخوض تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد الحصول على راحة 3 أيام، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر، فى المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

الزمالك يحتاج للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.