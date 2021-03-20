شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكرم دراجان يوفيتش غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، دعوة للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدروايش لحفل تكريم ظهر غد الأحد بمقر النادى تقديراً لجهود المدرب الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه بداعى سوء التوفيق الذى لازمه منذ توليه المسئولية رغم الأداء الجيد الذى ظهر به الإسماعيلى تحت قيادته.

وأسدل الستار على رحلة البوسنى دراجان يوفيتش مع النادى الإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه بعد 48 يوماً فقط على عرش القيادة الفنية للفريق لعب خلالها 7 مباريات بالدورى ومباراة بكأس مصر.

وحقق المدرب البوسنى انتصاراً وحيداً مع الدراويش وكان بكأس مصر على حساب لافيينا إف سى، فيما انتهت مبارياته فى الدورى بالتعادل فى ثلاثة لقاءات والخسارة فى أربعة أخرى وإجمالا سجل الدراويش تحت قيادة 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف وخرج بكلين شيت فى مباراة واحدة.

وأعلن على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى، أن البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار ضمن صفوف الدراويش.

وقال أبوجريشة فى تصريحاته للموقع الرسمي، ”المدرب البوسنى فضل عدم استكمال مهمته فى ظل سوء التوفيق الملاحق للفريق رغم تقديم عروض جيدة بشهادة الجميع”.

وأنهى فاكهة الكرة المصرية، أن المدير الفنى قدم الشكر لمجلس إدارة النادى واللجنة الفنية على التعاون معه و تذليل أى عقبات واجهته فى المرحلة السابقة متمنيا للنادى الإسماعيلى فيما هو قادم.

وجاء تعادل فريقى طلائع الجيش والإسماعيلى بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ليزيد من أوجاع الدراويش الذى بات لا يعرف الفوز فى الإيجيبشن ليج طيلة 10 مباريات كاملة، وافتتح التونسى فخر الدين بن يوسف التسجيل للإسماعيلى فى الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عمرو جمال النتيجة فى الدقيقة 21، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع عشر بينما الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".