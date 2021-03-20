فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الاسباني، والتي يستضيفها ملعب بالايدوس، بإدارة من الحكم الاسباني “ماريو ميليرو لوبيز”.
تراجع سلتا فيغو عن المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، وذلك بعد تعادله نهاية الأسبوع الماضي، مع فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة (0-0) ويعد هذا التعادل هو الخامس من آخر ثماني مباريات لـ “أوز سيليستيس” في الدوري الاسباني.
ويقبع سلتا فيغو في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و10 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، واهتزت شباكه 40 مرة.
في المقابل، حافظ الضيف ريال مدريد على فارق الست نقاط مع المتصدر “أتلتيكو مدريد”، في بداية الأسبوع الماضي بعدما حقق انتصارًا صعبًا على “إلتشي” بهدفين مقابل هدف واحد.
وجمع ريال مدريد 57 نقطة حتى الآن من 27 مباراة، انتصر في 17 مناسبة، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في 4 مباريات، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الثاني “برشلونة”.
هدف تقدم ريال مدريد “كريم بنزيمة”
هدف ريال مدريد الثاني “كريم بنزيمة” 2-0
هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو 1-2
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