الشباب السعودي يبدأ الاستثمار من أجل الاستمرار

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الجمعة، عن تأسيس شركة إستثمارية تابعة للنادي.
وذكر الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة”تويتر“، أن خطوة تأسيس شركة استثمارية تأتي ضمن خططه لتطوير ورفع كفاءة الاستثمار وحجم عقود الرعاية الخاصة به.
وأوضح البيان أن تلك الخطوة تساهم في تقديم خدمة أفضل وتطوير المنشآت والمرافق بالنادي.
وتابع الشباب في بيانه أن إدارة النادي ستباشر العمل مباشرة مع الجهات المختصة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة.
ويحتل الشباب المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف خلف الهلال متصدر الدوري بنفس الرصيد من النقاط.
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