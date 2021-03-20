نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي والظفرة في الدوري الاماراتي “انتفاضة الفرسان مستمرة”

تعرف على نتيجة مباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

حقق نادي شباب الاهلي دبي فوزًا غاليًا على نظيره “الظفرة” بهدفين مقابل هدف واحد، ليحافظ الفرسان على سجله المثالي، بعدم الخسارة للمباراة رقم 12 على التوالي في الدوري الاماراتي.

ونقل بث مباشر مباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحامد”، كما نقل على قناة “دبي الرياضية” بصوت المعلق “أحمد الجراح”.

وأقيمت مواجهة شباب الاهلي دبي والظفرة على استاد راشد، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت الامارات.

وتقدم شباب الاهلي دبي سريعًا بالنتيجة في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح الارجنتيني “فيدريكو كارتابيا”.

وأهدر ديوب فرصة إدراك التعادل للظفرة، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة تصدى لها الحارس، بمساعدة القائمة الأيسر في الدقيقة (29).

وفي الشوط الثاني، سجل الظفرة هدف التعادل في الدقيقة (53)، من تسديدة قوية من مسافة بعيدة، عبر الفرنسي إدريس مزاوياني.

وأحرز شباب الاهلي دبي هدف الانتصار في الدقيقة (67)، بعدما نفذ ماشاريبوف، ركلة حرة، حولها لاعب الظفرة الأرجنتيني بيدرو برأسه بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار حافظ شباب الاهلي دبي على سجله المثالي أمام الظفرة تحديدًا؛ بعدم الخسارة أمامه في آخر 13 مباراة جمعتهما في مسابقة الدوري الاماراتي، محققًا 8 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع شباب الاهلي دبي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بشكل مؤقت، وبينما توقف رصيد الظفرة عند 20 نقطة في المركز الـ11.