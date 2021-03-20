نتيجة مباراة عمان والاردن الودية ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة عمان والاردن الودية التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت 20 مارس 2021، ضمن استعدادات البلدين لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وسافر منتخب سلطنة عمان إلى مدينة دبي الإماراتية مطلع الأسبوع الماضي بقيادة المدرب الجديد “برانكو إيفانكوفيتش” لإقامة معسكر تحضيري مغلق تحضيرًا لما هو قادم في التصفيات المزدوجة بعد غياب 16 شهرًا منذ آخر تجمع لمنتخب السلطنة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية واضحة لمنتخب الأردن في استغلال المساحات والثغرات الدفاعية لمنتخب عمان، لكن دون استغلال يذكر للفرص.

وتواصل التعادل السلبي بين الفريقين على مدار الشوط الثاني، ولم تتح أمام منتخب سلطنة عمان سوى فرصة يتيمة، بينما سيطر منتخب الاردن بشكل شبه تام على أجواء اللقاء، وسط تركيز عمان على المرتدة.

وأقيمت مباراة منتخب عمان ومنتخب الاردن على ملعب استاد مكتوم بن راشد في مدينة دبي، وبدأت في تمام الساعة 13:46 بتوقيت جرينيتش، 15:46 بتوقيت مصر ، 18:46 بتوقيت سلطنة عمان والامارات، 16:46 بتوقيت السعودية.

وحظت مباراة منتخب عمان ومنتخب الاردن باهتمام إعلامي، حيث نقلت على قناة بين سبورت 4 القطرية، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس” كما نقلت في بث مباشر على القناة الرياضية العمانية بصوت المعلق سالم السالمي.

وتنحصر المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 بين منتخبي قطر وسلطنة عمان.

ويحتل منتخب قطر المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن منتخب سلطنة عمان، ويحتل منتخب أفغانستان المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط، ويليه منتخب الهند برصيد 3 نقاط في المركز الرابع.

وبدأ منتخب الأردن بتشكيلة مكونة من “أحمد عبد الستار – محمد الدميري – يزن عرب – طارق خطاب – أحسان حداد – إبراهيم سعادة – نور الروابدة – أحمد سنير – محمود أبو زريق – محمود مرضي – حمزة الدردور”.

أما منتخب سلطنة عمان فقد بدأ المباراة بتشكيلة مكونة من “فايز الرشيدي – عبد العزيز الغيلاني – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي – حارب السعدي – علي البوسعيدي – عبد الله فواز – محسن جوهر – عبد العزيز المقبالي – محسن الغساني”.