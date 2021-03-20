نتيجة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي “حجازي يورط العميد”

تعرف على نتيجة مباراة “الاتحاد والرائد” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ورط “أحمد حجازي” فريق الاتحاد الذي تعادل مع “الرائد” بهدفٍ لمثله، في المباراة التي شهدت تعرض المدافع المصري للطرد المباشر في الدقيقة (37)، كما أضاع المهاجم “رومارينيو” ضربة جزاء.

ونقل بث مباشر مباراة “الاتحاد والرائد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وأقيمت مواجهة الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت جرينتش.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة فرص خطيرة، باستثناء رأسية أحمد حجازي في الدقيقة الثانية، والتي أنقذها الحارس عز الدين دوخة بتصدٍ رائع.

وتعرض أحمد حجازي للطرد في الدقيقة (37)، بعد مسك واضح لمهاجم نادي الرائد الذي كان في طريقه للإنفراد بالحارس مارسيلو جروهي.

وزاد “رومارينيو” المباراة صعوبة على الاتحاد بإهداره ركلة جزاء، بعدما ارتطمت تسديدته في القائم ليحرم فريقه من فرصة التقدم مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل رومارينيو هدف التقدم لصالح الاتحاد في الدقيقة (64)، بعدما قابل عرضية فهد المولد من الجهة اليسرى بتسديدة سكنت شباك الرائد.

ولم يتأخر الرائد في إدراك هدف التعادل، ففي (69)، أطلق كريم البركاوي تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء فشل مارسيلو جروهي في التعامل معها لتسكن شباكه.

وتألق الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وتصدى لفرصة خطيرة للرائد بعد تسديدة من ماركو مارين في الدقيقة (82)، ليحافظ على استمرار النتيجة بالتعادل الإيجابي حتى النهاية.

وتعرض المغربي محمد فوزير للطرد عند الدقيقة (86)، بتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعدما حاول خداع الحكم بسقوطه داحل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع الاتحاد.

وبهذا التعادل، رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، في المقابل أصبح رصيد الرائد 29 نقطة في المركز الـ11.