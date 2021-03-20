بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “النصر والباطن” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والباطن” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتقام مواجهة النصر والباطن على ملعب مرسول بارك، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

بعد فوز النصر على “الهلال” في الدوري السعودي، تعادل في مباراتين متتاليتين، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية من بوابة “أهلي جدة”.

ويتواجد النصر في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي وبفارق نقطتين عن الخامس أهلي جدة، وفي رصيده 33 نقطة، جمعها من 23 مباراة، فاز في 9 مناسبات، وتعادل في 6، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

على الجانب الآخر، خسر الباطن في الجولة الماضية أمام “الفتح”، وسبقها تعادل مع “التعاون”، ورغم ذلك ما زال بعيدًا عن منطقة الهبوط.

ويقبع الباطن في المركز 12 بجدول الترتيب وفي رصيده 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أولى المراكز المهددة بالهبوط التي يتواجد فيها “الوحدة”، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز العاشر “الفيصلي”.