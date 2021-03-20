بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الاتحاد والرائد” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاتحاد والرائد” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مواجهة الاتحاد والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت جرينتش.

انتصر الاتحاد على متصدر جدول الترتيب “الشباب” في الجولة الماضية، وبشكلٍ عام هو الانتصار السادس للعميد من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري السعودي (خسر 2، وتعادل 2).

وجمع الاتحاد 41 نقطة من 23 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وتعادل 8 مرات، وتلقى 4 هزائم، ويفصله 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني “الهلال“، والمتصدر “الشباب”.

في المقابل، خرج نادي الرائد من منطقة الهبوط في الجولة الماضية، إثر فوزه على “الفيصلي”، ليصل إلى الانتصار الخامس من آخر 10 مباريات لعبها في الدوري السعودي.

ويقبع الرائد في المركز 13 بجدول الترتيب، وفي رصيده 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ويفصله نقطتين فقط عن المركز العاشر.

الاتحاد 0-0 الرائد

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 24)

انتهت