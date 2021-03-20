فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والظفرة في الدوري الاماراتي

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل بث مباشر مباراة “شباب الاهلي دبي والظفرة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحامد”، كما ينقل على قناة “دبي الرياضية” بصوت المعلق “أحمد الجراح”.

وتقام مواجهة شباب الاهلي دبي والظفرة على استاد راشد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، 15:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت الامارات.

لم يعرف نادي شباب الاهلي دبي الخسارة في آخر 18 مباراة في جميع المسابقات، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 10 مباريات في الدوري الاماراتي.

ويتواجد شباب الاهلي دبي في المركز الخامس بجدول الترتيب، وفي رصيده 37 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الرابع “النصر”، وبفارق 3 نقاط عن الثالث “الشارقة”.

على الجهة المقابلة، يقبع نادي الظفرة في المركز 11 بجدول الترتيب وفي رصيده 20 نقطة، جمعها من 5 انتصارات، و5 تعادلات، فيما خسر في 11 مباراة.

ورغم تحقيقه الانتصار في مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاماراتي، إلا أنه ما زال بعيدًا عن منطقة الهبوط وبفارق مُريح، وصل إلى 9 نقاط.

الهدف الأول لفريق شباب الاهلي دبي

هدف التعادل لفريق الظفرة