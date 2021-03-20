اخبار الزمالك اليوم: الكاف يثير الجدل بتعيين حكم مغربي لإدارة مباراة مولودية الجزائر

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إسناد مباراة مولودية الجزائر مع الزمالك المصري، والمقرر لها الثالث من أبريل المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، لطاقم تحكيم مغربي.

وذكر نادي الزمالك المصري عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى إخطارًا من (كاف) يفيد بتعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري بمعاونة كل من يحيى التوالي وحمزة النصيري وعادل زوراق، فيما يتولى الإيفواري ريني ويليامز مهمة مراقب المباراة.

وأوضح الزمالك أن (كاف) حدد يوم الثالث من أبريل المقبل كموعد لمباراة الفريقين في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من المسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين في المجموعة الرابعة، بفارق ست نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر الترجي التونسي،الذي ضمن تأهله لدور الثمانية، المجموعة برصيد عشر نقاط، فيما يتذيل تونجيت السنغالي ترتيب المجموعة برصيد نقطة.

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