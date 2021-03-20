بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الهلال والقادسية” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الهلال والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتقام مواجهة الهلال والقادسية على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

استغل نادي الهلال تراجع نتائج “الشباب” في الفترة الأخيرة، لينتزع منه صدارة الترتيب، ففي ظل تحقيق الزعيم انتصارين متتاليين، تعادل الليث الأبيض في مباراة وخسر في مثلها.

وجمع نادي الهلال 45 نقطة حتى الآن من 23 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 44 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة كثاني أقوى خط دفاع في المسابقة حتى بعد “التعاون”.

في المقابل، خسر نادي القادسية مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وكانت أمام “الاتحاد” منذ جولتين، وتعادل بعدها في مباراتين أمام “الشباب والعين” على الترتيب.

ويقبع نادي القادسية في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السابع “الاتفاق”، وبفارق نقطتين عن السادس “النصر”.