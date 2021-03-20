اخبار ريال مدريد اليوم: رودريجو يُدلي برأيه في كأس العالم 2022

أبدى البرازيلي رودريجو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رغبته في التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها العام المقبل في قطر.

وقال رودريجو في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا): “منذ أن عرفت ما هية كرة القدم، وأنا أحلم باللعب في كأس العالم، البطولة في البرازيل كانت مدهشة، أتذكر أنني كنت صغيرًا في ذلك الوقت وكانت الشوارع تزدان بألوان علم البرازيل”.

وأضاف: “أتذكر أن عائلتي كانت تتجمع لمشاهدة المباريات، والكل كان يشجع البرازيل، كانت ذكريات عظيمة، وأنا أريد أن أكون واحدًا من هؤلاء اللاعبين الذين يظهرون عبر الشاشات”.

وتابع رودريجو: “البرازيل لديها العديد من اللاعبين العظماء، لذلك فهناك الكثير من البطولات، إننى أبذل كل ما بوسعي يوميًا كى أكون واحدًا من هؤلاء العظماء، ومنذ أصبحت لاعبًا محترفًا وعمري 16 عامًا، كنت دائمًا أستمع لكل نصائح المدرب”.

وبسؤاله عن مواجهة ليفربول في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا قال رودريجو: “كلما تقدمنا في تلك البطولة كلما أصبحت الأمور أصعب، في هذه المرحلة كل الفرق المتواجدة قوية وليفربول واحد منهم، بالتأكيد ستكون هناك مباراتان رائعتان”.

وتحدث رودريجو عن حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدور الإسباني رغم تصدر أتلتيكو مدريد للترتيب قائلًا: “بدون شك أعتقد أن هناك نقاطًا كثيرة سنسعى للفوز بها، نحن نعمل بجد والأمر يتعلق بالمحاولة حتى النهاية، في الموسم الماضي كان برشلونة متصدرًا للترتيب، لكننا حققنا سلسلة من الانتصارات وفزنا باللقب في النهاية”.

يذكر أن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، قد تم تأجيلها بسبب قيود السفر الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني.

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