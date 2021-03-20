بث مباشر | شاهد مباراة منتخب عمان ضد منتخب الاردن ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 20 مارس 2021 بين منتخب سلطنة عمان ومنتخب الاردن ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022.

تقام مباراة منتخب عمان ومنتخب الاردن في الإمارات على ملعب استاد مكتوم بن راشد، حيث يقيم منتخب سلطنة عمان معسكره الاستعداد لعودة التصفيات في دبي منذ الأسبوع الماضي.

تبدأ مباراة منتخب عمان ومنتخب الاردن في تمام الساعة 13:46 بتوقيت جرينيتش، 15:46 بتوقيت مصر ، 18:46 بتوقيت سلطنة عمان والامارات، 16:46 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة منتخب عمان ومنتخب الاردن على قناة بين سبورت 4 بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس” بالاضافة إلى القناة الرياضية العمانية بصوت المعلق سالم السالمي، وتنقل كذلك على بين سبورتس كونيكت.

وتنحصر المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 بين منتخبي قطر وسلطنة عمان.

ويحتل منتخب قطر المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن منتخب سلطنة عمان، ويحتل منتخب أفغانستان المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط، ويليه منتخب الهند برصيد 3 نقاط في المركز الرابع.

تشكيلة منتخب الاردن اليوم: أحمد عبد الستار – محمد الدميري – يزن عرب – طارق خطاب – أحسان حداد – إبراهيم سعادة – نور الروابدة – أحمد سنير – محمود أبو زريق – محمود مرضي – حمزة الدردور

تشكيلة سلطنة عمان اليوم: فايز الرشيدي – عبد العزيز الغيلاني – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أمجد الحارثي – حارب السعدي – علي البوسعيدي – عبد الله فواز – محسن جوهر – عبد العزيز المقبالي – محسن الغساني

سلطنة عمان 0-0 الأردن

???? ملعب مكتوم بن راشد (دبي- الإمارات)

???? مباريات ودية (تحضيرًا لتصفيات كأس العالم)

جارية الآن