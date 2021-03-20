أول رد فعل لزيدان عن قرعة دوري أبطال أوروبا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن مواجهة فريق ليفربول في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ستكون مباراة صعبة وشاقة.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الجمعة، ريال مدريد في مواجهة ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو غدًا السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم :”نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وشاقة. في هذا المستوى كل الفرق تكون قوية. ستكون مباراة شاقة. نعرف ليفربول وسنكون مطالبين بعمل بدني كبير، وستكون هذه المباراة عقب نهاية فترة التوقف الدولي، ونحن نركز في لقاء الغد”.

وأكد :” لا يمكننا أن نحدد ما إذا كانت القرعة جيدة أم سيئة. ليفربول يعلم ما تطلبه الأمور لعبور هذا الدور ونحن نعلم هذا. ستكون مواجهة بين فريقين فازا بدوري أبطال أوروبا عدة مرات وستكون صعبة. دائمًا ما تكون المباريات في هذا الدور صعبة”.

وقال :”بعد يوم 30 مارس لا نعلم ما سيحدث، وسنلعب مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري الأبطال في أي مكان يبلغونا به، نفضل اللعب في ملعب ألفريد ودي ستيفانو، ولكننا سنرى ما سيقال”.

وعن مواجهة سيلتا فيجو قال :”الآن لدينا مباراة صعبة أمام سيلتا فيجو، إنه فريق يجيد لعب كرة القدم، أفكر في مباراة الغد ولن أقول شيئًا عن البقية”.

تابع آخر أخبار ريال مدريد مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا” اضغط هنا