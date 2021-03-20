بامفورد ينتظر دعوة من ساوثجيت في يورو 2020

أحرز باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد هدفه 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الفوز 2-1 على فولهام أمس الجمعة ليذكر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بإمكاناته قبل إقامة بطولة أوروبا هذا العام.

ولم يستدع ساوثجيت المهاجم البالغ عمره 27 عامًا إلى تشكيلة إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022 خلال الأسبوع الحالي لكن بامفورد افتتح التسجيل لليدز بهدف أثبت مهارته.

ولا يتفوق على بامفورد من المهاجمين الإنجليز هذا الموسم سوى هاري كين وما زال لاعب ليدز متفائلًا بإمكانية انضمامه لمنتخب إنجلترا.

وأبلغ بامفورد شبكة سكاي سبورتس “كل لاعب ينضم للمنتخب يستحق ذلك. أعتقد أن هناك عددًا قليلًا من اللاعبين توقعوا الانضمام ولم يحدث ذلك وشعروا بخيبة أمل.

“أنا بحاجة لمواصلة العمل ورؤية مدى إمكانية انضمامي للمنتخب في بطولة أوروبا، لو حافظت على مستواي الحالي فأعتقد أنني أملك فرصة”.

وتابع “لو حدث ذلك، سيكون جيدًا، لو لم يحدث سأعرف أنني قدمت أفضل ما لدي. كنت أفكر في الأمر قليلا. هذا الأمر يزيدك حماسًا”.

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