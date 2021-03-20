عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام شتوتجارت في الدوري الالماني “عودة نوير”

أعلن المدرب “هانسي فليك” تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية لمواجهة شتوتجارت في الدوري الالماني، والتي تنطلق في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

وشهدت تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية عودة القائد “مانويل نوير” الذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام “لاتسيو” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بنزلة برد.

وعاد نيكلاس سولي إلى تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية على حساب “لوكاس هيرنانديز” الذي لعب في مركز قلب الدفاع في المباراة الماضية، بينما سيلعب “دافيد ألابا” في خط الوسط ليعوض غياب “جوشوا كيميش”.

ويقود خط الهجوم كالعادة النجم البولندي “روبيرت ليفاندوفسكي”، وسيلعب خلفه الثلاثي “ليروي ساني، توماس مولر، وسيرج جنابري”.

تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام شتوتجارت في الدوري الالماني

مانويل نوير

ألفونسو دافيز – نيكلاس سولي – جيروم بواتينج – بينجامين بافارد

ليون جوريتسكا – دافيد ألابا

ليروي ساني – توماس مولر – سيرج جنابري

روبيرت ليفاندوفسكي