جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 28 “الصراع يشتد وريال مدريد يُراقب”

يدخل فريق أتليتكو مدريد الجولة 28 من الدوري الاسباني هذا الأسبوع وهو في قمة صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام جاره خيتافي في الجولة الماضية يوم السبت، متقدماً على برشلونة بست نقاط وعن ريال مدريد بأربع نقاط فقط قبل جولتين من الكلاسيكو المرتقب يوم 10 أبريل 2021 على ألفريدو دي ستيفانو.

وفشل أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأخيرتين من الدوري الاسباني، 26 و 27، اذ تعادل مع غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدف لمثله، وحقق نفس النتيجة خلال الجولة الماضية “27” أمام خيتافي بصفر لمثله، مع تحقيق فوز ثمين على أتليتك بيلباو في مباراة مؤجلة عن الجولة 18 من الليجا.

جدول ترتيب الدوري الاسباني.. برشلونة يواصل مطاردة أتليتكو مدريد

يواصل برشلونة مطارة أتليتكو مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني، حيث يحتل فريق دييجو سيميوني صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بينما يمتلك زملاء ليونيل ميسي 59 نقطة، من 27 مباراة، بعد الفوز الذي حققه رجال رونالد كومان نهاية الأسبوع الماضي، على متديل الترتيب نادي هويسكا.

ويبقى غريم برشلونة وأتلتيكو مدريد “ريال مدريد” قريب من صدارة بطولة الدوري الاسباني، حيث يحتل فريق زين الدين زيدان المركز الثالث برصيد 57 نقطة، جمعها من 27 مباراة، مستفيداً من الفوز الصعب على نادي إلتشي بفضل ثنائية العائد من الإصابة، كريم بنزيمة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني..سوسيداد يلاحق إشبيلية

يستمر التنافس على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني، والمؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما بين إشبيلية، صاحب المركز الرابع برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، و ريال سوسيداد خامس الترتيب برصيد 45 نقطة، جمعها من 27 مباراة.

وحقق رجال جوليان لوبتيجي فوزاً ثميناً في ديربي الأندلس في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس بهدف لصفر، ليوسع الفارق لست نقاط كاملة، فيما سقط ريال سوسيداد بهدف لصفر أمام العنيد غرناطة، قبل استقبال برشلونة في الجولة القادمة في مباراة صعبة للغاية.

جدول ترتيب الدوري الاسباني..فياريال ينتفض ويستغل تعثر بيتيس

يجري صراع من نوع آخر بوسط جدول ترتيب الدوري الاسباني ما بين ريال بيتيس و فياريال على المراكز المؤهلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، كما أن غرناطة و نادي ليفانتي غير بعيدين عن هذا الصراع.

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 42 نقطة من 27 مباراة، فيما عاد فياريال للواجهة مستفيداً من خسارة ريال بيتيس أمام غريمه اشبيلية في ديربي الأندلس، ليحتل الغوصات الصفراء المركز السابع برصيد 40 نقطة، جمعها من 27 مباراة، بفارق 4 نقاط أمام غرناطة الثامن و 5 نقاط عن ليفانتي التاسع برصيد 35 نقطة من 27 جولة.

جدول ترتيب الدوري الاسباني..آلافيس المستفيد الوحيد

كان ديبورتيفو ألافيس، المستفيد الوحيد في صراع الهروب من مخالب النزول إلى الدوري الاسباني الدرجة الثانية (سيجوندا)، رغم تعادله بملعبه أمام قادش، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة جمعها من 27 مباراة، مستفيداً من خسارة إلتشي أمام ريال مدريد، وهويسكا أمام برشلونة، وايبار أمام فياريال بثلاثية لهدف.

و يحتل آلافيس المركز 18 برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة على ايبار صاحب المركز 19 برصيد 22 نقطة من 27 مباراة، وثلاث نقاط أمام هويسكا متديل الترتيب برصيد 20 نقطة من 27 مباراة.

ونجح بلد الوليد في الهروب قليلاً على المراكز الثلاثة الأخيرة بعد تعادله مع أوساسونا في الجولة الماضية، وبات يحتل المركز 16 برصيد 26 نقطة، متقدماً إلتشي صاحب المركز 17 برصيد 24 نقطة، من 26 مباراة، (مباراة مؤجلة أمام إشبيلية)، وخلف خيتافي صاحب المركز 15 بنقطتين، وثلاث نقاط خلف قادش صاحب المركز 14 برصيد 29 نقطة.