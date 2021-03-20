مباراة مانشستر يونايتد القادمة : ريكاردو يغيب عن ليستر سيتي

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن مدافعه ريكاردو بيريرا سيغيب عن مباراة الفريق في دور الثمانية بكأس إنجلترا في مواجهة مانشستر يونايتد غدًا الأحد بسبب معاناته من التواء خفيف في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض المدافع البرتغالي الدولي للإصابة خلال فوز فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز 5-صفر على شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى سيكون لاعب الوسط دينيس برات جاهزا للعودة لتشكيلة الفريق بعد غياب استمر شهرين بسيب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أيضًا.

وقال المدرب رودجرز “لن يتمكن (ريكاردو) من المشاركة في المباراة المقبلة، لكننا على ثقة بأنه سيعود للتشكيلة بعد العطلة الدولية”

“مجرد التواء خفيف ولحسن الحظ الأمر ليس خطيرًا، دينيس سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأحد”.

وأكد رودجرز أن لاعب الوسط جيمس ماديسون الغائب بسبب إصابة في أعلى الفخذ يقترب من العودة للفريق.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من 29 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

تابع آخر أخبار ليستر سيتي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي المحترفة” اضغط هنا