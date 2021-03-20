اتحاد كوستاريكا يطالب الفيفا بمعاقبة إدارة نادي ليفانتي الاسباني

أعلن الاتحاد الكوستاريكي انه سيحتج لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد فريق ليفانتي لإشراكه المدافع أوسكار دوارتي الجمعة في المباراة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، على الرغم من إصابته رسميًا وعدم قدرته على المشاركة في مباراتين وديتين لمنتخب كوستاريكا.

وأوضح الاتحاد الكوستاريكي أنه تم استدعاء دوارتي (54 مباراة دولية) للمباراتين الوديتين ضد البوسنة والمكسيك استعدادًا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مضيفًا “لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع أرسل الفريق (ليفانتي) تقارير طبية إلى كوستاريكا تبين إصابات في كعب اللاعب وظهره”.

وتابع أن تقرير طبيب النادي الاسباني جاء فيه “توصيتي ألا يسافر اللاعب ولا يلعب. لا أعتقد أن الأداء الذي يمكن أن يقدمه سيكون كما هو متوقع، وعلى العكس من ذلك، فإن إبقاءه في المنافسة يؤدي الى مجازفة كبيرة للإصابة”.

على الرغم من هذه التوصية، استدعى ليفانتي، صاحب المركز التاسع حاليا في الدوري، قلب الدفاع البالغ من العمر 31 عامًا للمباراة الافتتاحية للمرحلة الثامنة والعشرين ضد مضيفه ريال بيتيس (صفر-2)، حيث جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع به المدرب في الدقيقة 83 بدلًا من خورخي ميرامون.

نتيجة لذلك، أكد الاتحاد الكوستاريكي أنه “سيطالب بالعقوبات المناسبة للأندية التي ترفض تحرير اللاعبين” في المواعيد الرسمية على روزنامة الاتحاد الدولي للعبة.

وتحل كوستاريكا ضيفة على البوسنة في 27 مارس في زينيتشا، قبل ان تواجه المكسيك في 30 منه في فيينر نويشتات بالنمسا.

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