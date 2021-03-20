بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والوصل في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الشارقة والوصل”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحوسني”، كما ينقل على قناة “دبي الرياضية” بصوت المعلق “أحمد الشحي”.

وتقام مواجهة الشارقة والوصل على استاد زعيبل، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

واصل نادي الشارقة نتائجه الكارثية في الدوري الاماراتي، بالخسارة أمام “شباب الاهلي دبي” في الجولة الماضية، ليصبح بفوز وحيد من آخر 7 جولات (خسر في 4، تعادل في 2).

ويتواجد نادي الشارقة في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني “بني ياس”، و7 نقاط عن المتصدر “الجزيرة”.

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في آخر 11 مباراة في الدوري الاماراتي، انتصر في 5 مباريات، وتعادل في 6 مناسبات.

ويقبع الوصل في المركز السابع وفي رصيده 33 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و6 تعادلات، بينما خسر في 6 مناسبات، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس “العين”، و4 نقاط عن صاحب المركز الخامس “شباب الاهلي دبي”.