بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وسلتا فيغو ” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الاسباني.

ينقل بث مباشر مباراة “ريال مدريد وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة موڤي ستار لاليجا 1.

وتقام مواجهة ريال مدريد وسلتا فيغو على ملعب بالايدوس، بإدارة من الحكم الاسباني “ماريو ميليرو لوبيز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

تراجع سلتا فيغو عن المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، وذلك بعد تعادله نهاية الأسبوع الماضي، مع فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة (0-0) ويعد هذا التعادل هو الخامس من آخر ثماني مباريات لـ “أوز سيليستيس” في الدوري الاسباني.

ويقبع سلتا فيغو في المركز العاشر بجدول الترتيب وفي رصيده 34 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و10 تعادلات، بينما تلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، واهتزت شباكه 40 مرة.

في المقابل، حافظ الضيف ريال مدريد على فارق الست نقاط مع المتصدر “أتلتيكو مدريد”، في بداية الأسبوع الماضي بعدما حقق انتصارًا صعبًا على “إلتشي” بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتفاخر ريال مدريد بسجلٍ قوي من مبارياته خارج الديار، هو الأفضل حتى الآن من بين أندية الدوري الاسباني هذا الموسم، حيث حقق 6 انتصارات، و4 تعادلات، وخسر مباراة واحدة، بعيدًا عن ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”، وبشكلٍ عام لم يتذوق المرينجي طعم الخسارة في آخر 7 مباريات في الليجا (انتصر في 5، وتعادل في 2).

وجمع ريال مدريد 57 نقطة حتى الآن من 27 مباراة، انتصر في 17 مناسبة، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في 4 مباريات، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الثاني “برشلونة”.

ويغيب عن ريال مدريد اليوم، قائده “سيرخيو راموس”، بعدما تلقى كدمة بسيطة في مباراة أتلانتا، لذا تم تغييره ولم يُكمل المواجهة، ليقرر زيدان، ضمه إلى قائمة المستبعدين للإصابة كإجراء احترازي، والتي ضمت “داني كارفاخال، ألفارو أودريوزلا، ماريانو دياز، وإيدين هازارد”.