بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “بايرن ميونخ وشتوتجارت”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وشتوتجارت” على قناة بي إن سبورتس 4 ماكس الفرنسية، كما ينقل على قناة تي سبورت 2 البريطانية، وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 2.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وشتوتجارت على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

دفع الفوز بنتيجة (2-1) على لاتسيو في منتصف الأسبوع بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأجريت القرعة يوم أمس، والتي أسفرت عن مواجهته لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد فوز بايرن ميونخ على لاتسيو هو الخامس تواليًا في جميع المسابقات، ووصلت نسبة فوز الفريق البافاري في الدوري الالماني هذا الموسم، وحتى الآن إلى 72%، انتصر في 18 مباراة، وتعادل في 4، وخسر 3 مرات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، وسجل رجال هانسي فيليك 74 هدفًا بعد مرور 25 جولة في رقم قياسي مُكرر.

في المقابل، يحقق شتوتجارت طفرة غير متوقعة في الدوري الالماني خلال الفترة القصيرة الماضية، جعلته يقترب من المراكز المؤهلة إلى الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ولم يتذوق نادي شتوتجارت الخسارة في آخر 5 جولات، انتصر 3 مرات، وتعادل في مباراتين، ويتواجد في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، ويفصله 4 نقاط عن صاحب المركز السادس “باير ليفركوزن”.

بايرن ميونخ 3-0 شتوتجارت

ملعب أليانز أرينا

الدوري الألماني (الجولة 26)

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