بث مباشر | مشاهدة مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الشباب والتعاون” في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الشباب والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “راشد الدوسري”.

وتقام مواجهة الشباب والتعاون على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:40 بتوقيت السعودية، 17:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت جرينتش.

تنازل نادي الشباب عن صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح “الهلال“، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام “الاتحاد”، ليفقد بذلك 8 نقاط، من آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع القادسية في الجولة قبل الماضية، كما تعرض للخسارة أمام “الفتح” قبل 4 جولات.

وتراجع نادي الشباب للمركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر “الهلال”، وفي رصيده 45 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر 4 مرات.

في الجهة المقابلة، فسخ نادي التعاون تعاقده مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”، رغم فوزه في الجولة الماضية على فريق “أبها” كما يمر الفريق بفترة جيدة، بإحتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 35 نقطة.

وأعلن نادي التعاون ان فسخ التعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون جاء بناءً على رغبة الأخير الذي رحل لتدريب الزمالك المصري، وتعاقد سكري القصيم مع المدرب البريطاني الصربي “نيستور إل مايسترو” لخلافة الفرنسي.