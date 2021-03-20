شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتوج بدوري الكاراتيه في الكاتا والكوميتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

توج فريق رجال نادي الشارقة بلقب دوري الكاراتيه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، كما توّج فريق نادي الشارقة للمرأة بلقب دوري الكاراتيه في مسابقة الكوميتيه، في منافسات البطولة التي جرت على صالة نادي الشارقة - فرع الحزانة، بمشاركة 6 أندية، وأقيمت وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالدولة بشأن مكافحة جائحة «كورونا».

وأسفرت منافسات البطولة في دوري الكاتا للرجال عن فوز نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، متفوقاً على ناديي الذيد الذي حل ثانياً، واتحاد كلباء الثالث، وفي دوري الكوميتيه للرجال، حقّق نادي الشارقة الرياضي المركز الأول، بينما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ونادي اتحاد كلباء ثالثاً.

وفي منافسات دوري الكوميتيه للسيدات، فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول، متفوقاً على نادي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حل في المركز الثاني، ومركز دراجون سبورت - عجمان الذي جاء في المركز الثالث.

شهد المنافسات وتوج الفرق الفائزة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، والخبير هشام سري السكرتير الفني للاتحاد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وأشاد الرزوقي بمستوى التنظيم، ووجه الشكر لرئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال على دعمه للكاراتيه بجميع أندية الشارقة، ولرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع على استضافة نادي الشارقة لبطولات الاتحاد وتقديم الدعم اللازم لها، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية لمتابعته، ولرؤساء اللجان العاملة بالاتحاد «الفنية والمسابقات والتنظيم والحكام والأمن والسلامة» على الجهود التي بذلت، وأثمرت نجاح تنظيم بطولة الدوري.