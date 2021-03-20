شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مهرة في سباقي كأس الوثبة بفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر الأحد، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه.

ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري ماجيك دو بيبول (1)، وتشارك فيه 10 مهرات في سن أربع سنوات، أبرزها «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويشرف على «هيرا دو فوست» المدرب فرانسوا روهات ويقودها كليمنت كاديل، وخاضت المهرة المنحدرة من نسل «نو ريسك الموري» سباقاً واحداً حلت خلاله في المركز الخامس بفارق 1,75 طول عن البطل بمضمار باو.

ومن أبرز المنافسين في السباق البالغ جائزته المالية 14000 يورو، وطوله 2000 متر، المهرة «بثينة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وسبق لها الحلول في المركز الثاني في سباق بري دراجون.

ويقام السباق الثاني بنفس المسمى ويحمل الرقم (2) بنفس مواصفات السباق الأول، وأبرز الخيول المشاركة «تنبيك» للشقب ريسنج بقيادة جيروم كابري، و«بشرى» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بقيادة جوليوم جودجاي، وهما بإشراف توماس فورسي.