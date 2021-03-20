شكرا لقرائتكم خبر عن «صمود» يتحدى «بي إف مغادر» في بطولة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء الأحد، الحفل الرابع عشر، والذي يتضمن 7 أشواط قوية للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 100 خيل تتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون و840 ألف درهم.

ويجذب الشوط السادس في الحفل لقب بطولة الإمارات 14 خيلاً من النخبة، لمسافة 2200 متر، والتي تننافس على جائزة قدرها مليون درهم، ويبرز «صمود» الذي يواجه «بي إف مغادر»، كما تضم قائمة السباق «ايه إف البيرق» و«درايوس دي بون».

وينطلق الحفل بالشوط الأول على لقب سباق «جبل جيس» المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، وخصص الشوط الثامن على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر الذي تبلغ جوائزه المالية 70 ألف درهم ويشهد مشاركة مجموعة من الخيول.

وتتنافس 14 خيلاً في الشوط الثالث على لقب سباق «جبل حفيت» لمسافة 1200 متر بمشاركة والذي تبلغ جوائزه المالية 80 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع سباق «جبل الفاية» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز بقيمة 80 ألف درهم.

ويحتدم التنافس في الشوط الخامس على لقب سباق «ديربي الإمارات العربي» لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً، في مقدمتها «مجيب» و«فوعة»، و«مميزة»، وتبلغ الجوائز المالية 380 ألف.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 2200 متر، والذي يشارك من خلاله 12 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية 380 ألف درهم ويبرز بين المتنافسين «أيريش فريدوم»، «أيدون كاسل».