شكرا لقرائتكم خبر عن «الظفرة» يُحلق بـ«ناموس» سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بلقب سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أمس. وأقيم السباق برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشهدت الجولة الثالثة من فئة 60 قدماً، تنافساً قوياً بين المشاركين، حسمها الظفرة وحصد جائزة مالية قدرها 240 ألف درهم وسيارة.

وحاز «القرطاسي» لسعيد محمد سعيد البهلولي وصافة السباق و210 آلاف درهم وسيارة، فيما كان المركز الثالث من نصيب «السرب» للحر راشد خادم راشد المهيري وحصل على 200 ألف درهم وسيارة، وحل رابعاً «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على 145 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الخامس من نصيب «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد المرزوقي وحصل على 140 ألف درهم جائزة مالية.

وتوج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن سعادته بالنجاح الذي حققه السباق في ظل التزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.