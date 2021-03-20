شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة أجاى تزين احتفال الأهلي باليوم العالمى للسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى للنادي الأهلي عبر موقع إنستجرام باليوم العالمي للسعادة، والذى يوافق 20 مارس من كل عام، ونشر حساب الأهلي مجموعة من الصور لـ جونيور أجاى صانع ألعاب الفريق خلال تواجده بملعب التتش حيث ظهر النيجيرى مبتسماً وعلقت "اليوم العالمي للسعادة".



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الاهلي

من جهته طلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

ويتطلع موسيمانى للاستعداد الجيد لمباراة المريخ من أجل الفوز فيها والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.

ومن المقرر أن يبدأ موسيمانى دراسة المريخ مع عودة الأهلى للتدريبات يوم 23 مارس الجارى حيث يحصل الأهلى على راحة حالياً لمدة خمسة أيام بعد الفوز على فيتا كلوب الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى الاهلى مع المريخ يوم 2 أبريل فى السودان ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يتابع الجهاز الفنى للأهلى تواجد 10 لاعبين من الفريق فى المنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية فى مارس الجارى، حيث ضم حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ثمانية لاعبين من الأهلى للفريق القومى استعداداً لمباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2022)، وهم، محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، محمد هانى ومحمد شريف، فيما يتواجد آليو ديانج مع منتخب مالى كما يتواجد والتر بواليا مع منتخب الكونغو.