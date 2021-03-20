شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسيونى يغيب عن تدريبات البنك الأهلى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد بسيونى، صانع ألعاب فريق البنك الأهلى، عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم عقب تعرضة للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وعلى إثرها سيخضع لبرنامج علاجى مكثف من قبل الجهاز الطبى.

ويعتمد الجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، على مشاركة محمد بسيونى خلال الفترة الماضية والمشاركة فى المباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والظهور بشكل جيد والاعتماد عليه فى التشكيل الاساسى للفريق .

عاد لاعبو فريق البنك الاهلى الى التدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبى الفريق لمدة 3 أيام عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهم في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التدريب على رفع اللياقة البدنية للاعبى الفريق خلال المرحلة المقبلة وخوض بعض المباريات الودية للوقوف على بعض الأخطاء و تصحيحها قبل أستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى عقب التوقف الدولى الحالي .

وشاراك فادى فريد مهاجم الفريق في التدريبات قبل الانضمام الى المنتخب الاولمبى يوم الاحد المقبل عقب أختيار شوقى غريب بالاستعانة به خلال المعسكر القادم ضمن التحضيرات الى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل وظهر محمد عصام صانع ألعاب الفريق خلال التدريبات أيضا بعد التعافى من فيروس كورونا، وذلك بعد قضاء 13 يوماً في العزل الصحي .