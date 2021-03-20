شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطيران تؤخر عودة المثلوثى للزمالك وانتظار وصول بن شرقى وأحداد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى مدافع أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، حيث كان من المقرر أن يصل اللاعب غدًا الأحد من أجل الانضمام لتدريبات فريقه، التى عادت اليوم، السبت بعد راحة سلبية 3 أيام.

ومن المنتظر أن يصل المثلوثى إلى القاهرة يوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، لحين التمكن من حجز طائرة للسفر من تونس إلى مصر.

ويعانى حمزة المثلوثى من إصابة فى الكاحل أدت لغيابه عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل لقاء الترجى، ومن ثم غاب عن المباراة، وقرر الفرنسى كارتيرون منح المثلوثى وأشرف بن شرقى وحميد أحداد راحة إضافية من تدريبات اليوم.

فى الوقت نفسه، ينتظر الزمالك وصول المغربى أشرف بن شرقى وحميد أحداد غدًا الأحد، حيث من المنتظر أن يصل اللاعبان للانضمام لتدريبات فريقهم، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر.

وعاد اليوم، الزمالك لتدريباته الجماعية، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.