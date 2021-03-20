شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السيت 20 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مصطفى محمد يصل القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر، الزمالك يشترط موافقة مكتوبة لظهور لاعبيه فى برامج رمضان.

رسميا.. أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج اليابان وإعادة ثمن التذاكر

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم، السبت، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

الزمالك يشترط موافقة مكتوبة لظهور لاعبيه فى برامج رمضان

طلب مسئولو نادى الزمالك من جميع لاعبى الفريق الكروى عدم الظهور فى أى برامج ترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على إذن مكتوب من إدارة النادي، مع توجيه تحذير شديد اللهجة للاعبين بفرض عقوبات مغلظة على أى لاعب يظهر فى برنامج تليفزيونى دون إذن مكتوب من إدارة النادى.

مصطفى محمد يصل القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر

وصل النجم المصرى مصطفى محمد، المحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى، إلى القاهرة، منذ قليل، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطنى والذى يستعد لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر، بالجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

أمين عمر حكما لمباراة وفاق سطيف الجزائرى وإنيمبا النيجيرى فى الكونفدرالية

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام مصرى لإدارة مباراة وفاق سطيف الجزائرى وإنيمبا النيجيرى فى مرحلة المجموعات من بطولة الكونفيدرالية.