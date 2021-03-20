شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل إمام عاشور بسبب الإجهاد.. وغياب الدوليين عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري فى المباراة المقرر إقامتها يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى إمام عاشور من بعض الإجهاد، وفضل الجهاز الطبى خوضه تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم حتى لا يتعرض للإصابة.

كما غاب اللاعبون الدوليون عن مران الفريق، وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن انضمام كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وطارق حامد الذي أدى تدريبات منفردة على هامش مران اليوم إلى معسكر المنتخب في مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بينما أعلن المنتخب الأوليمبي عن ضم أسامة فيصل استعدادا لمعسكر أولمبياد طوكيو.

وسافر الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى تونس للانتظام في معسكر نسور قرطاج، بينما غاب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحميد أحداد والتونسي حمزة المثلوثي بإذن من الجهاز الفني لزيارة أسرهم في بلادهم.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.