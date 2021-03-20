المقاصة: شرف كبير التضحية بإيهاب جلال من أجل إنقاذ الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - كشف بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أنه شرف للفريق الفيومى التضحية بأحد أفضل مدربيه على الإطلاق وهو إيهاب جلال من أجل إنقاذ النادى الإسماعيلى.

وقال سليم فى تصريح لبرنامج "بى أون تايم" الذى يذاع على قناة أون تاسم سبورتس 1 ، إن إقالة جلال جاءت بالتراضى بعقد جلسة بين مسئولى المقاصة والإسماعيلى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد هويدى من أجل الاستقرار على المدير الفنى الجديد لمصر المقاصة.

ودخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب فريق المقاصة خلفا لإيهاب جلال الذى قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتى المقاصة والإسماعيلى برحيل إيهاب جلال عن الفريق الفيومى مقابل دفع قيمة الشرطة الجزائى فى عقده مع ناديه.

ومن المنتظر الإعلان عن إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي اليوم، السبت، بعد التوصل لاتفاق نهائى على رحيل إيهاب جلال عن المقاصة، وهو ما سيتحدد بعد إعلان المقاصة إقالة جلال حتى يتسنى له الرحيل لتدريب الإسماعيلي.

ووقع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة عقود تدريب النادى الإسماعيلي، فى حضور اللجنة الفنية للدراويش بقيادة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى والنائب أحمد عثمان.

ونجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى التوصل لاتفاق مع مصر المقاصة ينص على إعلان الفريق الفيومى إقالة إيهاب جلال من منصبه حتى يحق له تدريب الإسماعيلى بحسب لائحة اتحاد الكرة .

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلى مسئولى نادى مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائى الموجود فى عقد إيهاب جلال والمقدر بـ 2 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفنى لقيادة الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن مصر المقاصة بيان رسمى بإقالة إيهاب جلال من منصبه، ثم يتبعه إعلان الإسماعيلى تعاقده مع المدرب لنهاية الموسم خلفا البوسنى دراجان يوڤيتش المدير الفنى للفريق الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.