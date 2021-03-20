شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يهنئ الرجاء المغربى بذكرى تأسيسه.. وبطل المغرب يشكر القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئة لنادى الرجاء المغربى فى ذكرى تأسيسة الـ72 وجاء التعليق كالتالى "خالص تهانينا لنادى الرجاء المغربى الشقيق"، وجاء الرد " كل الشكر والتقدير لنادى الأهلى المصرى الشقيق".

وجاء تاريخ بطولات فريق الرجاء الرياضى البيضاوى المغربى بعد فوزه بلقب الدورى المغربى للمحترفين لكرة القدم موسم 2019-2020 بعد غياب 7 سنوات، نجح الفريق فى التتويج بلقب الدورى المغربى للمحترفين لكرة القدم موسم 2019-2020، وذلك بعد منافسة شرسة مع فريق الوداد البيضاوي.

الرجاء البيضاوى يتوج بطلا للدورى المغربى موسم 2019-2020 بعد الفوز على الجيش الملكى وفى ما يلى تاريخ البطولات الرسمية التى توج بها فريق الرجاء الرياضى المغربى توج الرجاء الرياضى على مدار تاريخه بـ27 بطولة رسمية مختلفة سواء محلية أو قارية، حيث توج بلقب الدورى المغربى 12 مرة، وذلك منذ انطلاق البطولة الوطنية فى عام 1956، وقبل حصوله على اللقب لموسم 2019-2020، اللقب الأخير فى الدورى كان فى موسم 2012- 2013، كما أحرز لقب كأس العرش المغربى 8 مرات، وتوج بلقبه الأخير فى البطولة فى موسم 2016 -2017.

وبالنسبة للبطولات القارية التى توج بها الفريق البيضاوي، فريق الرجاء الرياضى هو أكثر الفرق المغربية تتويجًا بالبطولات القارية برصيد 7 ألقاب، حيث يأتى خلفه فريق الوداد الرياضى برصيد 4 ألقاب، والجيش الملكى الذى يملك بطولتين قاريتين.

وتوج فريق الرجاء الرياضى بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم 3 مرات آخرها عام 1999، ولقب كأس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «الكونفدرالية» مرتين آخرها فى عام 2018، ولقب السوبر الأفريقى لكرة القدم مرتين، آخرها فى عام 2019 على حساب فريق الترجى التونسي، عندما تغلب عليه فى الدوحة بهدفين مقابل هدف.







