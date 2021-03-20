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كاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مباراة الرجاء المغربى بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وحكام مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وبيراميدز والمقرر إقامتها يوم 4 أبريل المقبل فى مدينة كازبلانكا المغربية بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وستقام مباراة الرجاء المغربى وبيراميدز فى الخامسة بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت القاهرة، يوم 4 أبريل المقبل، باستاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية.

 

وسيقود المباراة طاقم تحكيم غيني بقيادة من الحكم أحمد سيكو توريه، ويعاونه المساعد الأول تيري مامادي، والمساعد الثاني عبد الله سيلا، والحكم الرابع عثمان جاكوب كماري.

 

ويراقب المباراة الجزائري عمار بهلول، والكاميروني إيونج أونانا المنسق الأمني للقاء، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان،  والمنسق العام المساعد سارة بيلالي من المغرب، والطبيب الخاص بمراقبة إجراءات كوفيد 19، فيروس ، سعيد زاكيني من دولة المغرب.

 

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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