شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر: "لسة الأمل موجود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة للاعبين على هامش المران الجماعى الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر فى المباراة المقرر إقامتها يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد المدرب الفرنسى للاعبين على ضرورة نسيان نتيجة المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسي، والتى خسرها الأبيض بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى، وشدد الخواجة الفرنسى على ضرورة التركيز فيما هو قادم خاصة مباراتى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

وطالب كارتيرون اللاعبين بالتمسك بالأمل، وأن الأهم فى الوقت الحالى أن يؤدى كل منهم ما عليه داخل الملعب وتحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين.

الزمالك مطالب بتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وعاد اليوم، السبت، فريق الزمالك لخوض تدريباته الجماعية بعد الحصول على فترة راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الخسارة من الترجى التونسى.