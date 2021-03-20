شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يتأهل إلى أولمبياد طوكيو بمنافسات الملاكمة وفقا للتصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن+91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم فى تصريح لـ الخليج 365، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد إلى الدورة الأولمبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم، السبت، عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفية، ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة فى وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت اللجنة إنها قررت أيضا إعادة ثمن التذاكر التى بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وكان من المقرر إقامة الدورة فى العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.