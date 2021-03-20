شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتسلّم تقريرا عن وليد سليمان قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تقريرا شاملا عن إصابة وليد سليمان لاعب الفريق وموقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية الفترة المقبلة. ويعقد موسيماني جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلي في حضور وليد سليمان مع عودة الفريق للتدريبات بعد أيام من أجل التأكد من جاهزية اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد طول غياب للإصابة.

ويغيب وليد سليمان عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ قرابة الثمانية أسابيع للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تعرض لها في مباراة البنك الأهلي بالدوري المحلي.

وبات اللاعب جاهزاً من الناحية الطبية عقب التئام التمزق فى العضلة الخلفية، لكن موسيماني سيجتمع مع طبيب الفريق واللاعب قبل عودة التدريبات للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات دون الآم.

ويعود الأهلي للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد راحة عدة أيام حصل عليها الفريق منذ العودة للقاهرة من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب الثلاثاء الماضي ببطولة أفريقيا.

من ناحية أخرى، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني بعد عودة الأخير من بلاده من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وترغب اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف في الوقوف على رؤية موسيماني بشأن عدة أمور خاصة بفريق الكرة يتي في مقدمتها ملف صفقات الصيف.

وتناقش اللجنة المدير الفني كذلك في ملف المُعارين وموقفهم من العودة القلعة الحمراء في ظل تألق بعضهم وارتفاع أسهمهم في العودة للفريق يأتي في مقدمتهم أحمد ياسر ريان (سموحة) وعمار حمدي ( الاتحاد السكندري) ومحمد عبد القادر "حمدي" (سموحة).