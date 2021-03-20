شكرا لقرائتكم خبر عن سر تمسك الزمالك بالطائرة الخاصة فى رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى الزمالك بسفر بعثة الفريق الكروى إلى الجزائر بطائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المحدد لها 3 إبريل المقبل بالعاصمة الجزائرية على ملعب 5 يوليو، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن السفر عبر الطائرة الخاصة لن يكلف النادى مبلغا طائلا، كما يتوقع البعض، وتكلفة السفر عبر الطيران العادى متقاربة للغاية وبالتالى الطائرة الخاصة لا تمثل عبئا كبيرا فى هذه الرحلة.

وأضاف المصدر أن الرحلة من مصر إلى الجزائر صغيرة للغاية وتستغرق قرابة 4 ساعات، وبالتالى لن تكون تكلفة الطائرة الخاصة مرتفعة، حيث يتوقف ذلك على طول مسافة الرحلة، لذا تم الاستقرار على استمرار العمل بتوفير طائرة خاصة فى كافة مباريات دورى الأبطال مثلما حدث عند مواجهة تونجيث فى السنغال والترجى فى تونس.

وأضاف المصدر، أن الوقت الحالى يشهد عدم استقرار فى رحلات الطيران إلى الجزائر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، لذا سيكون السفر عبر طائرة خاصة الحل الأمثل لمواجهة ذلك والسفر دون أى عقبات.

ويحتاج الزمالك لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ومن المنتظر أن تتفق إدارة الزمالك مع شركة الطيران الخاصة التى سبقت وقامت بنقل بعثة الفريق الأبيض من القاهرة إلى تونس لمواجهة الترجى.