شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الفريق الصيف المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة حسم صفقات الصيف بناء على احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حيث يأمل الأهلي في إبرام أكثر من صفقة في الصيف المقبل.

في السطور التالية ، نرصد بعض التفاصيل والمعلومات الخاصة بسوق الإنتقالات الصيفية للأهلي:

س: هل بدأ النادي الأهلي الترتيب لسوق الإنتقالات الصيفية المقبلة؟

ج: نعم ..إدارة النادي بدأت عن طريق أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي حسم أكثر من صفقة مُرشحة للقلعة الحمراء خلال ميركاتو الصيف المقبل.

س: هل هناك لاعبين مُرشحين للأهلي بالفعل؟

ج: هناك بعض اللاعبين المُرشحن للأهلي بالفعل يأتي في مقدمتهم ، كريم فؤاد لاعب النجوم المُعار لفريق إنبي وهناك أيضاً محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وغيرهم.

س: ماذا عن موقف الجهاز الفي للأهلي من ميركاتو الصيف؟

ج: هناك مراكز طلب موسيماني تدعيمها منذ فترة، وستكون هناك جلسة قريبة بين موسيماني ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي لمناقشة هذه الملف بشىء من التفاصيل.

س: هل سيتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي؟

ج: هناك رغبة من الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقة أجنبية لكن هذا متوقف على تواجد صفقة قوية تلقي إعجاب الجميع في الأهلي ، والإستقرار على رحيل أحداً من لاعبي الفريق الأجانب.

س:هل حسم الأهلي أي صفقة بشكل رسمي؟

ج: يفرض الأهلي سرية شديدة حول هذا الملف لكن وفقاً للمعلومات فإن الأهلي اقترب من حسم صفقة وربما صفقتين بشكل رسمي.