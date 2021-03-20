شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعيد احتفال سعد سمير وكهربا بتتويج الأهلى بأفريقيا على حساب الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال احتفال الثنائى سعد سمير ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبى الأهلى بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا العام الماضى.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة وهذه هى المرة الأولى التى يكون فيها نهائى البطولة مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

أحرز أهداف المباراة عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة للأهلى بينما سجل للزمالك اللاعب المخضرم شيكابالا.

ومن جانب آخر، أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم مسئولى النادى الأهلى بموعد مباراتيه ضد المريخ السودانى وسيمبا التزانى فى الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم حكام المباراتين.

وتقام مباراة الأهلى ضد المريخ السودانى فى الثالثة عصر السبت الموافق 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى الأبطال ويديرها طاقم تحكيم إثيوبى بقيادة باملاك تسيما.

فيما تقام مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى على استاد القاهرة فى التاسعة مساء الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى الأبطال، ويديرها طاقم تحكيم جزائرى بقيادة مصطفى غربال.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثانى بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزانى المتصدر برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز فى المباراتين القادمين أو فوز وتعادل على أقل تقدير لضمان الصعود إلى الدورى ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.