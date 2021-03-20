بالفيديو.. طرد أحمد حجازي في مباراة الاتحاد والرائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

تعرض المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي، لبطاقة حمراء في لقاء الرائد والذي يقام ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري السعودي.

ونال حجازي بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول إثر عرقلته لمهاجم الرائد ليخوض " العميد" باقي أحداث المباراة بعشرة لاعبين.

وكان حجازي دخل ضمن قائمة المنتخب المصري استعدادًا لحوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يأتي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

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