الخليج 365 يكشف.. لجنة التخطيط بالأهلي تناقش موسيماني بشأن 3 ملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط تستعد لعقد جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد عودته من إجازته لمناقشته بشأن 3 ملفات.

ويتواجد موسيماني وجهازه المعاون في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة قصيرة، بعد فوز الفريق الأخير 3-0 أمام فيتا كلوب الكونغولي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وصرح المصدر لـ"الخليج 365" قائلاً "لجنة التخطيط من المقرر أن تعقد جلسة مع موسيماني بعد عودته من جنوب أفريقيا لمناقشته في بعض الملفات المتعلقة بمستقبل فريق الكرة".

وأضاف "الملف الأول متعلق بالصفقات التي يُريدها موسيماني خلال الصيف المقبل، ومناقشته في الاتجاه بشأن التعاقد ظهير أيسر، وسيتم عرض بعض الأسماء على موسيماني لمعرفة رأيه، أيضاً حسم أمر رأس الحربة".

واستمر "الملف الثاني متعلق باللاعبين المرشحين للعودة من الإعارات، لجنة التخطيط لديها رغبة في عودة عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأحمد ياسر ريان الموسم المقبل، سيتم معرفة رأي موسيماني في الأمر".

واختتم "الملف الثالث هو ملف الراحلين، سيتم التناقش مع المدير الفني في اللاعبين الذين يمكن تسويقهم بشكل مبكر بعيداً عن الغموض الذي يٌحيط بموعد انتهاء الدوري الممتاز".